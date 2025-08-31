◇イチロー選抜 KOBE CHIBEN8-0高校野球女子選抜 (31日、バンテリンドーム ナゴヤ)イチロー選抜のイチロー氏が14奪三振無失点で5年連続の勝利を収めました。2021年から始まった高校野球女子選抜チームとの試合、今年51歳のイチロー氏は5年連続投手として1番で出場。2番・ショートで初出場の松井稼頭央氏（49歳）、3番・レフトで松坂大輔氏（44歳）、4番・センターで松井秀喜氏（51歳）と元メジャーリーガー4人の豪華メンバーで挑み