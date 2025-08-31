◆ロッテ―ソフトバンク（31日、ZOZOマリン）首位のソフトバンクは敵地で最下位ロッテと対戦する。左脇腹違和感の近藤健介は2試合続けてスタメンを外れた。8月絶好調で3番の牧原大成は小島和哉に対して、今季打率8割5分7厘。【ソフトバンクのロッテ戦スタメン】1二野村勇2中周東佑京3左牧原大成4指山川穂高5一中村晃6遊今宮健太7三栗原陵矢8捕嶺井博希9右佐藤直樹&