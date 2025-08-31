4度の離婚 孫1人 4児のシングルマザー起業家の顔も持つ42歳モデルの大胆な最新ショットに多くの反響が寄せられている。デコルテ全開の大胆なドレス姿でケーキを手に微笑む写真と共に「13年前のきょう29歳のわたしは六本木に第一号店となるブラジリアンワックスサロンをOpenしました」とインスタグラムに投稿したのはMALIA.。モデルとして活動する傍ら、経営者ととしてアパレルブランドやコスメブランドなどを展開してきたMALIA