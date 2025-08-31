韓国発の大人気キャラクター「エスターバニー」が、大阪・心斎橋PARCOにやってきます。昨年渋谷で話題を呼んだ本格コラボカフェ「EsterBunny×PARCO COLLABORATION CAFE～LOVE MYSELF, LOVE MY FRIENDS～」が、2025年9月13日（土）～10月20日（月）の期間限定で開催決定。かわいさ満点のフードやスイーツ、心ときめくグッズまで、特別な空間で楽しめます♡ エスター