タレントのホラン千秋（36）が30日放送のテレビ朝日系「出川一茂ホラン☆フシギの会」（土曜後10・30）に出演。スタジオで金魚すくいに挑戦した。“フシギクイズ夏の終わりに言いたくなるSP”と題して、つい誰かに伝えたくなってしまう豆知識をクイズ形式で出題。金魚すくいのポイを破かないコツについて議論が行われた。ホランは「ポイの紙の部分に水をつける」と回答して見事正解。以前、誰かがそのようにしているのを見