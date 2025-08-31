ヴィッセル神戸は８月31日、前日30日に開催されたJ１第28節の横浜F・マリノス戦において、サポーターが使用した大旗が選手に接触する可能性があった事象について公式発表を行なった。事象が発生したのは、30日にノエビアスタジアム神戸で行なわれた一戦。神戸サポーターズシートで振られていた大旗が、ピッチ上の選手に接触する可能性があったことをクラブが確認した。この事態を重く見たクラブは、安全に関わる事象と判断。