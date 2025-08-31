８月30日に開催されたブンデスリーガの第２節で、日本代表DF菅原由勢が加入した古豪ブレーメンが、強豪レバークーゼンとホームで対戦。退場者を出し、数的不利な状況で２点差を追いつき、３−３のドローに持ち込んだ。４日前にイングランド２部のサウサンプトンからレンタル移籍してきたばかりの菅原は、右SBでいきなりの先発出場。クロスやフィードでチャンスを創出し、終盤には際どいミドルシュートを放つなど、攻撃での貢献