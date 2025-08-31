◇パ・リーグ楽天―日本ハム（2025年8月31日エスコンF）楽天が先制の好機だった7回、スクイズ失敗で得点を奪うことができなかった。相手先発の福島からボイトの四球、黒川の内野安打で1死一、三塁のチャンスをつくった。ここで三木監督はフランコの代走で途中出場していた小森に、代打・渡辺佳を送る。初球は豪快なスイングで三塁側にファウル。次の2球目だった。日本ハムバッテリーがわざとストライクゾーンから大きく