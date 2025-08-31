◆ＳＡＴＯｐｒｅｓｅｎｔｓ高校野球女子選抜―イチロー選抜ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮ（３１日・バンテリンドーム）巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー＝がイチロー選抜ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮの「４番・中堅」でスタメン出場。７点リードで迎えた８回２死一、二塁で中堅への適時打を放った。３回に先制３ラン、７回には二ゴロで打点を挙げており、５打点目。初参加した昨年は東京