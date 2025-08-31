日本サッカー協会(JFA)は31日、9月1日から福島県のJヴィレッジで国内トレーニングキャンプを行うU-17日本女子代表候補メンバーのMF平川陽菜(三菱重工浦和レッズレディースユース)がチーム事情で不参加となったことを発表した。JFAによると、平川の代わりにMF飯田雫瑠(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)が追加招集されるという。