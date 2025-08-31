「いにしへ」を683系「安寧」「悠久」で運転JR西日本は2025年8月22日、京都と奈良を結ぶ臨時特急「いにしへ」を683系の「安寧」または「悠久」編成で運行すると発表。秋の運行計画についても明らかにしました。【画像】これが「京都と奈良を結ぶJR特急」の運行時刻と運転日です臨時特急「いにしへ」は、奈良線で約35年ぶりとなる特急として、すでに2025年4〜5月に運転されており、この時は特急「くろしお」用の289系が使用され