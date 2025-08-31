「女子ゴルフ・ニトリ・レディース・最終日」（３１日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝パー７３）７アンダー、１３位タイからスタートした鈴木愛（３１）＝セールスフォース＝が５バーディー、ノーボギーと大きくスコアを伸ばし、昨年のＶポイント×ＥＮＥＯＳ以来となる通算２１勝目を手にした。前半の１、９番でバーディーを奪い、首位をうかがえる位置につけると１４番でトップタイに立ち、１５番で一気に抜き去った。１打差の２位