XG HIPHOP / R&B ガールズグループ・XGが30日、味の素スタジアム（東京都調布市）で開催された、国内最大級の累計動員数を誇る夏フェス「a-nation 2025」にヘッドライナーとして初出演を果たした。【動画】XG、1st Full Albumティザー映像XGにとっては、今年4月に開催され、Xの世界トレンド2位になるなど、パフォーマンスが多くの国内外メディアから高く評価され、世界で大きな旋風を巻き起こしたアメリカ最大