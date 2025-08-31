気象庁＝東京都港区日本列島は31日、広い範囲が高気圧に覆われて晴れ、気温が上がった。名古屋市では午後、最高気温40度に達した。国内で40度以上を記録したのは今年9日目。猛暑は続くとみられ、熱中症対策が求められる。東京・銀座でミストシャワーを浴びて涼む人＝31日午後東京・銀座でミストシャワーを浴びる人たち＝31日午後名古屋市で日傘を差して歩く人たち。最高気温40度を観測した＝31日午後