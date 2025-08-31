大阪府の京阪百貨店守口店で9月、秋の北海道物産展が開催されます。今回は当別町のグルメやロイズの限定スイーツが登場し、北海道の味覚を一度に楽しめます。鉄道ファン必見アイテムも登場今回の物産展では、当別町の工場施設「ロイズカカオ＆チョコレートタウン」に隣接するJR札沼線・ロイズタウン駅限定の商品が初めて登場します。721系車両をデザインした「ロイズバラエティ缶」や、同駅の切符をモチーフにした「板チョコレート