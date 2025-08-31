ＤＤＴ３１日の後楽園大会で平田一喜（３７）が、最後の最後においしい所をかっさらった。ＤＤＴは３０、３１日の２日間に渡る夏のビッグマッチ「ＷＲＥＳＴＬＥＰＥＴＥＲＰＡＮ２０２５」を開催した。その両日ともにメインではＫＯ―Ｄ無差別級王座戦が行われひがしんアリーナで行われた３０日の「ＤＡＹ１」では樋口和貞が秋山準を下しＶ２に成功。続く３１日の「ＤＡＹ２」では樋口と上野勇希が激闘を繰り広げた。