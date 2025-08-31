イタリア館で展示が始まったペルジーノの「正義の旗」大阪・関西万博のイタリア館で31日、ラファエロの師匠として知られるルネサンス期のイタリア画家、ペルジーノの「正義の旗」の展示が始まった。10月の閉幕まで公開される。イタリア館によると、この作品が同国外で展示されるのは初めて。1496年の制作で、縦約2.2メートル、横約1.4メートル。絵の上部に踊る天使たちに囲まれた聖母子が、その下に祈りをささげる聖フランチェ