埼玉県熊谷市でグライダーが利根川に墜落する事故があり、グライダーに乗っていた20代の女性がけがをしているということです。【映像】現場の様子正午ごろ、熊谷市葛和田で「グライダーが利根川に墜落している」と目撃者から119番通報がありました。警察によりますと、飛行していたグライダーが利根川の中州に墜落したということです。このグライダーに1人で乗っていた20代の女性がけがをしていて、現在、消防と警察が救助に