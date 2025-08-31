NPB(日本野球機構)は、31日の公示を発表。西武は松本航投手とデービス選手を抹消しました。松本投手は前日のオリックス戦に先発。3回に廣岡大志選手に先制の3ランホームランを浴び、4回3失点と試合を作れず。今季2敗目を喫しました。今季は3試合で0勝2敗、防御率6.43の成績です。デービス選手は今季加入の助っ人。30試合で打率.224、3本塁打、9打点の成績です。29日のオリックス戦で2回に中川圭太選手のサードへの強烈な打球が左手