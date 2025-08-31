ＤＤＴ３１日の後楽園大会で、無期限休養中の高木三四郎（５５）が１１月３日の東京・両国国技館大会で復帰すると発表した。この日の第２試合終了後、テーマ曲と共にハイテンションでリングインした高木は、コーナーに上がり恒例のパフォーマンスを敢行。その後、マイクを持つと息を整えてから「昨年の７月から欠場を続けておりましたが、いよいよ医者の許可が出たので復帰します。復帰の場所は１１・３。両国国技館。そこで、