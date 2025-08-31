ゴルフのニトリレディースは３１日、北海道の北海道ＣＣ大沼（パー７３）で最終ラウンドが行われ、３打差の１３位から出た鈴木愛（３１）が５バーディー、ノーボギーとスコアを伸ばして通算１２アンダーとし、今季初優勝、通算２１勝目を飾った。優勝賞金は１８００万円。１打差の２位は、金沢志奈と大出瑞月。大会連覇を狙った桑木志帆、阿部未悠ら５人が１０アンダーで４位だった。鈴木は優勝スピーチで「今日は、気持ちを変