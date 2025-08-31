クリスピー･クリーム･ドーナツ･ジャパン(以下KKDJ)は、2025年9月9日「クリスピー･クリームの日」を記念し、全国の直営店舗(小売店及び催事除く)で特別キャンペーン「KRISPY KREME WEEK」を開催する。実施期間は9月3日から9月9日までの7日間。「KRISPY KREME WEEK」は、KKDJが毎年9月9日を「クリスピー･クリームの日」と定め、顧客への感謝を表す目的で実施しているもの。2025年は、KKDJの主力商品「オリジナル･グレーズド」を99円