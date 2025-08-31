【その他の画像・動画等を元記事で観る】 城島茂と森本慎太郎（SixTONES）が、『24時間テレビ48』チャリティーランナー横山裕（SUPER EIGHT）に福島県産食材を使ったパワー飯を差し入れした。 ■横山裕は『鉄腕DASH』のロケと勘違い 日本テレビ系で現在放送中の『24時間テレビ48』。福島県の浪江町の帰還困難区域を訪れた城島茂と森本慎太郎は、様々な困難を乗り越えて農業を頑張る人々を取材した。 そこで