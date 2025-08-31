ドジャースは30日（日本時間31日）、本拠地ドジャースタジアムでダイヤモンドバックスと対戦し、1－6で敗戦。前日に続いて打線が繋がらずに連敗を喫した。パドレスと激しい争いを繰り広げるなか痛い連敗となった首位チーム。地元メディアは怪我から復帰間際のスラッガーの存在を取り上げている。 ■エドマン、キム・へソンらも復帰へ ドジャースは29日（同30日）からのダイヤモンドバックス