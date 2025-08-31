北海道マラソンは31日、札幌市大通公園発着で行われ、男子は上門大祐（大塚製薬）が2時間11分36秒で初優勝した。2位は相葉直紀（中電工）、3位は福田裕大（石川陸協）だった。女子は坂口愛和（ベアーズ）が2時間31分50秒で制した。2位は池内彩乃（デンソー）、3位には永友優雅（メモリード）が入った。男子は上門、相葉、福田、女子は坂口と池内が日本陸連の定めた条件を満たし、2027年秋に予定される28年ロサンゼルス五輪の