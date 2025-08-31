¡þMLB ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹6-1¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂÇÀþ¤¬¹¥µ¡¤ò³è¤«¤»¤º¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ë´°ÇÔ¡£¥­¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤¬»î¹ç¸å¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£4²ó¤«¤é3¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¥Î¡¼¥¢¥¦¥È¤ÇÆÀÅÀ·÷¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÃÖ¤¯¤â¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³è¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¡£5²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤Î¥­¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹Áª¼ê¤â¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥Î¡¼¥¢