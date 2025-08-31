30日に行われたリーグ・アン第2節は、記憶にも記録にも残る1日となった。王者パリ・サンジェルマン（PSG）は、敵地でトゥールーズと対戦。PSGはジョアン・ネヴェスの“オーバーヘッド2連発”やブラッドリー・バルコラの得点で開始14分までに3点を奪うと、31分にはウスマン・デンベレのPK成功でリードを広げる。PSGは37分に1点を返されたものの、後半にはデンベレが2度目のPK成功とJ・ネヴェスのハットトリック達成で6点目を