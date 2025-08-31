妻でタレントの辻希美（38）の第5子出産を受けて、育休中の俳優の杉浦太陽（44）が31日、自身のブログを更新。9月1日から仕事復帰することを明かした。今月6日、辻の第5子妊娠に伴い、約3週間の育休を取ることを明かしていた杉浦。この日、「すやすや夢ちゃん」と生まれたばかりの寝顔ショットをアップしつつ「さぁ、明日から仕事復帰！！」と明日9月1日からの仕事復帰を報告した。「畑ロケからスタート」としつつ「そして、