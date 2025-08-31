リヴァプールが、クリスタル・パレスに所属するイングランド代表DFマルク・グエイの獲得に向けて正式に動き出したようだ。30日、イギリスメディア『BBC』や『スカイスポーツ』などが伝えている。現在25歳のグエイは8歳頃からチェルシーの下部組織に所属し、2019年9月にトップチームデビューを果たしたが、わずか2試合の出場にとどまり、スウォンジーへのレンタル移籍を経験後、2021年7月にクリスタル・パレスに完全移籍となっ