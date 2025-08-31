アストン・ヴィラが、ウェストハムに所属するブラジル代表MFルーカス・パケタの獲得に動いているようだ。30日、イギリスメディア『BBC』が報じた。情報筋が同メディアに語ったところによると、アストン・ヴィラとウェストハムは、およそ5000万ポンド（約99億円）の買い取り義務がついた、1年間の期限付き移籍について話し合いの場を設けたようだ。ウェストハムはパケタの引き留めを図っており、主力の移籍を認めるかどうかは未