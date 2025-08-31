今夏、ポーランドのレギア・ワルシャワからイングランド2部のブラックバーンに移籍した森下龍矢。28歳の森下は、明治大学時代には一般企業への就職が内定していたが、プロサッカー選手になることを選んだ選手でもある。サガン鳥栖、名古屋グランパスでプレーした後、2024年1月にレギアへ移籍するとユーティリティプレイヤーとしてブレイク。ポーランドでは明るいキャラクターでも愛されたが、新天地でもすでにファンを獲得している