「女子ゴルフ・ニトリ・レディース・最終日」（３１日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝パー７３）首位と４打差、１７位から出た河本結（２７）＝ＲＩＣＯＨ＝が一時はトップに並ぶ好プレーを演じた。「（スタート時は）優勝争いに絡んでいないのに、たくさんのギャラリーがついてくださったから」と、気合い満点で出て行った。２、４番とバーディーを先行させると７番パー４ではピンの左、４メートルを真ん中から沈めてギャラリーをわ