◆ＳＡＴＯｐｒｅｓｅｎｔｓ高校野球女子選抜―イチロー選抜ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮ（３１日・バンテリンドーム）女子野球選抜の毛利瑠花（３年）＝岐阜第一＝が、イチロー氏から安打を放ち、ノーノーを阻止した。７回２死、６回の守備から途中出場した毛利がカウント２―２から１３０キロを捉え、中前にはじき返した。今夏準Ｖメンバーの毛利が一塁ベース上で満面の笑みを見せると、投手のイチロー氏は悔しい表情。毎