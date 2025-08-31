◆女子プロゴルフツアーニトリレディス最終日（３１日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝６９５５ヤード、パー７３）最終日のバックナインで１打差に１２人がひしめく大混戦を、３打差１３位から出た２０１７、１９年の賞金女王の鈴木愛（セールスフォース）が逆転で制した。大会カラーのウェアに身を包んで５バーディー、ボギーなしの６８をマークし、通算１２アンダーで今季初優勝。昨年３月のＶポイント×ＥＮＥＯＳ以来となるツアー