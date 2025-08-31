家族旅行の行き先として人気の高い「東京ディズニーリゾート」と「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」。どちらも魅力的ですが、静岡から家族4人で出掛けるとなると、気になるのが総額の費用です。交通費、宿泊費、チケット代を含めると、どれくらい差が出るのでしょうか？ 本記事では、中学生の子どもを含む4人家族を想定し、ディズニーとUSJの旅行費用を比較してみます。 静岡からディズニ