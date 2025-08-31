「ミスマガジン２０２４」グランプリの葉月くれあが３１日、都内で自身初の写真集「ｃｌａｒｕｓ」（講談社、税込み３２７８円）の発売イベントを行った。５月にオーストラリアのケアンズで撮影し、大自然の中で見せる王道グラビアを存分に収録。水着やランジェリーでの撮影に挑戦し、「グラビアを初めてからピラティスとヨガを２日に１回とか３日連続とかやっています。ヨガはホットヨガに行って、たくさん体を温めてむくみを