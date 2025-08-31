◇パ・リーグ日本ハム―楽天（2025年8月31日エスコンＦ）日本ハム・新庄剛志監督（53）の読みがドンピシャリで当たった。0―0の7回1死一、三塁の場面。この先制機に楽天ベンチは渡辺佳を代打に送った。その初球、渡辺はスイングでファウル。その2球目、三塁走者の小深田はスタートを切ったが、日本ハムの福島―田宮バッテリーは外角に外していた。見事にスクイズを読み切って、渡辺に空振りさせると小深田を三本間で