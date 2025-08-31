私はアミ（27歳）。現在夫のハヤト（30歳）との子どもを妊娠中（7ヶ月）でハヤトの実家に帰省をしています。義母が勧める鳥刺しを食べなかったことから義母が怒り、先に帰ってしまいました。私たちは義実家に泊まるのも気まずいためホテルを予約したところ、玄関先で仕事から帰ってきた義父と鉢合わせ。事情が知りたいと焦る義父に引き止められて、義実家にあがることになりました。義母は先に帰って晩酌していたのか、酔っぱらっ