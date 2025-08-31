タレントの杉浦太陽が8月31日、自身のブログを更新。妻・辻希美の第5子次女「夢空」（ゆめあ）ちゃん出産に伴い、6日から育休に入っていたが、あす9月1日から仕事復帰することを報告した。【写真】すやすや眠る第5子の写真を添えて…杉浦太陽が仕事復帰へ杉浦は「すやすや夢ちゃん」と、我が子の眠る写真を添えて「さぁ、明日から仕事復帰!!畑ロケからスタート。そして、新学期の準備だ!!」と記した。辻と杉浦は2007年6月に