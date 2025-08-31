さまざまな料理に大活躍する「砂糖」。品質に問題はないものの、「固まって使いづらい…」と感じたことはありませんか？サニクリーン「家事ネタ」の公式インスタグラムアカウント（@sanikleen_official）が、そんな時に役立つ「砂糖のサラサラ復活術」を3つ紹介しています。【画像】固まった砂糖がサラサラに！簡単な復活術3選身近にあるもので砂糖がサラサラに！▽キッチンペーパーで復活濡らして絞ったペーパーを砂糖の容器に入