8月30日（土）午後6時30分〜8月31日（日）午後8時54分 日本テレビ系で放送中の「24時間テレビ48」。福島県浪江町の帰還困難区域を訪れた城島茂と森本慎太郎（SixTONES）は、様々な困難を乗り越えて農業を頑張る人々を取材しました。そこで出合った「じゅうねん（エゴマ）」と、「サムライガーリック」と呼ばれるニンニクという二つの絶品食材で、いつも「ザ！鉄腕！DASH!!」でともにロケに出ているチャリティーランナー横山裕（SUP