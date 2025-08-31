JR九州によると、31日午後2時32分ごろ、日豊線城野駅で大雨による運行規制を行った。この影響で同2時46分現在、同線門司港〜小倉で運転を見合わせている。同線小倉〜博多、日田彦山線城野〜田川後藤寺、日豊線小倉〜大分でダイヤが乱れている。同3時17分現在、運転を再開した。▶JR九州・運行情報