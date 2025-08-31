プロ野球・広島は31日の公示で、高橋昂也投手の出場選手登録を抹消しました。高橋投手は今季2試合の先発を含む18試合の登板で2勝1敗、防御率2.96の成績。前日のヤクルト戦では、村上宗隆選手に2打席連続ホームランを浴びるなど、3回4失点で黒星を喫しました。