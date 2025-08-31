プロ野球・DeNAは石上泰輝選手が骨折したことを発表しました。石上選手は、29日の中日戦で5回に二塁打を放ち、三塁を狙いヘッドスライディングを試みるもタッチアウトとなっていましたが、その際に負傷。球団は、既に石上選手が鎌倉市内の病院で受診し「右小指MP関節橈側側副じん帯付着部剥離骨折」と診断されたことを発表しました。石上選手は、負傷した後もその試合に出続け、9回の第4打席には、松山晋也投手から1号2ランを放っ