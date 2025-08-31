イギリスメディアは30日、欧米各国が提供するウクライナの「安全の保証」をめぐり、アメリカのトランプ政権が、地上部隊の代わりに民間軍事会社を現地に派遣する計画を検討していると報じました。イギリスの「テレグラフ」紙によりますと、トランプ政権はウクライナでの長期的な和平を実現するため、アメリカの民間軍事会社を現地に派遣する計画を検討しているということです。この計画は、戦闘終結後にロシアが再侵攻することを防