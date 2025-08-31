ロッテは９月８日のオリックス戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム）を「チェコベースボールデーｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙパナソニック空質空調社」として開催。チェコ代表のオンジェイ・サトリア投手（２８）がファーストピッチを行うことが決まったと３１日、発表した。「チェコベースボールデーｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙパナソニック空質空調社」は、２０２３年に発足したスポーツを通じた国際親善・文化交流