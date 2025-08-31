音楽は人類共通のものであり、あらゆる文化に存在します。人間は他の動物と比べても音楽的能力や音楽に対する感受性が高いといわれますが、中には音楽に対してまったく何の興味も抱けず、一切心が揺さぶられないという「音楽性無快感症(music anhedonia)」を抱える人がいます。ウェストミンスター大学の神経心理学教授であるキャサリン・ラブデイ氏が、この音楽性無快感症について解説しています。Some people just don’t like mu