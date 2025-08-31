8月最終日も危険な暑さとなっています。今日31日は、関東甲信から近畿を中心に猛烈な暑さとなっており、名古屋市では14時28分に40.0℃を観測しました。名古屋市で40.0℃の酷暑日に今日31日は関東から近畿を中心に危険な暑さとなっています。名古屋市で14時28分に40.0℃に達し、40℃以上の酷暑日となりました。名古屋市で40℃以上となるのは、統計開始以来2度目の記録です。2018年8月3日に観測した40.3℃に次いで、過去2番目の暑さ