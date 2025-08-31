【MLB】ドジャース 1ー6 ダイヤモンドバックス （8月29日・日本時間30日／ロサンゼルス）【映像】狭くね？“みっちみち”作戦会議の一部始終研究熱心なのはいいが、あまりにコミカルなシーンになってしまった。ドジャースの大谷翔平投手はダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。4回の攻撃時にはドジャースベンチで作戦会議が開かれた。前日も完封負けを喫し、この日もダイヤモンドバックス先発のロドリゲス投手を打