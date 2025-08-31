人類史上初となる「ブラックホール」の撮影に貢献した、岩手県にある天文学の研究拠点・国立天文台水沢VLBI観測所。そこで所長を務める本間希樹氏が、『ABEMA Prime』でブラックホールの魅力や可能性について語った。【映像】人類史上初のブラックホールの撮影（実際の映像）■ブラックホールとは？2019年に人類史上初めて撮影できたブラックホール。本間氏は、「世界中の人々が300人参加し、世界で1個しかない望遠鏡をみんな